Kesempatan Kerja Perempuan di RI Masih Minim? Cek Faktanya

Kesempatan kerja bagi perempuan di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA – Benarkah kesempatan kerja bagi perempuan di Indonesia masih minim? Melansir data dari Indonesia Business Coalition for Power Empowerment (IBCWE), di 20 tahun terakhir konstan di kisaran angka 51% perempuan dengan rasio partisipasi perempuan ke laki-laki statis 0,62.

Praktisi Media dan Mompreneur, Amanda Valani menyampaikan pemikirannya mengenai kesempatan kerja bagi perempuan di Indonesia.

Dengan seiring berjalannya waktu, pemberdayaan perempuan di era modern sudah tergolong banyak peluangnya. Walaupun peluangnya memang luas, namun untuk meraihnya memerlukan dari kemauan seorang perempuan.

“Semuanya balik lagi ke kita sendiri. Willingness and ambition to grab the opportunity,” ucapnya di acara inDrive bertajuk Driving Empowerment Celebrating Kartini’s Day, dikutip Minggu (28/4/2024).

Menurut Amanda, peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan di Indonesia terbilang sudah mengalami peningkatan. Namun, tidak menutup kemungkinan masih adanya kesenjangan.

Kesenjangan-kesenjangan tersebut dalam bentuk kesenjangan gender, pendapatan hingga bagaimana perempuan mengambil keputusan dalam berumah tangga.