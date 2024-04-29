JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) meraup laba bersih sebesar Rp5,3 triliun pada kuartal I 2024. Angka tersebut tumbuh 2% dari laba tahun sebelumnya sebesar Rp5,2%.
Berdasarkan laporan keuangan di keterbukaan informasi BEI, Senin (29/4/2024), net interest income (NII) BNI tercatat turun menjadi Rp9,4 triliun atau 9,8% secara yoy, terutama akibat membengkaknya beban bunga sebesar 47,5% yoy menjadi Rp6,4 triliun.
Sementara itu, Pre-Provision Operating Profit (PPOP) BNI turun menjadi Rp8,2 triliun atau turun 5,4% yoy.
Kenaikan laba bersih BNI pada kuartal I 2024 ini didorong oleh beban provisi yang turun menjadi Rp1,7 triliun atau 19% yoy.
Dari segi operasional, kredit disalurkan tumbuh 9,6% yoy, sejalan dengan guidance manajemen di level 9%–11% dan target industri dari BI dan OJK pada level 9–12%.
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) BNI meningkat 4,9% yoy, didorong oleh peningkatan CASA 6% yoy dan deposito 2,4% yoy.