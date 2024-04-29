Jumlah Bandara Internasional di Indonesia Dipangkas, Ini Keuntungannya

JAKARTA - Jumlah bandara internasional di Indonesia kini dikurangi. Hal tersebut pun didukung Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja.

Menurutnya, pengurangan bandara berstatus internasional berdampak positif bagi industri penerbangan di Tanah Air. Dengan semakin sedikitnya jumlah bandara internasional maka akan menghidupkan bandara-bandara kecil di Indonesia.

Sebab perjalanan lintas negara akan meneruskan melalui penerbang domestik atau moda transportasi lain jika hendak mencapai tujuan.

"Dengan pola hub and spoke, bandara di kota kecil akan hidup dan menjadi penyangga (spoke) bagi bandara di kota yang lebih besar (sub hub). Dari bandara sub hub itu akan menjadi penyangga bandara hub yang kemudian menghubungkan penerbangan ke luar negeri sebagai bandara internasional," ujar Denon, Senin (29/4/2024).

"Sehingga dengan demikian semua bandara dapat hidup, konektivitas penerbangan terbangun dan terjadi pemerataan pembangunan," sambungnya.

Pada pola hub and spoke, selain terjadi konektivitas transportasi udara dan meningkatkan pemerataan pembangunan, bisnis penerbangan nasional juga akan lebih meningkat dan akan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap penumpang.

Hal tersebut akan berbanding terbalik jika banyak bandara yang bersifat internasional karena akan lebih banyak terjadi penerbangan internasional daripada penerbangan domestik sehingga konektivitas nasional tidak terbangun.

Penerbangan poin to poin internasional selama ini juga lebih menguntungkan maskapai luar negeri di mana mereka sebenarnya juga menggunakan pola hub and spoke di negaranya dan hanya mengambil penumpang di Indonesia sebagai pasar tapi tidak menimbulkan konektivitas nasional.