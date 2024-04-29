Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 5 Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23, Siap Kalahkan Timnas Uzbekistan U-23

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |17:13 WIB
Ini 5 Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23, Siap Kalahkan Timnas Uzbekistan U-23
Ini 5 Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23, Siap Kalahkan Timnas Uzbekistan U-23 (Foto: PSSI)
JAKARTA - 5 pemain termahal Timnas Indonesia U-23 yang siap mengalahhkan Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024.

5 pemain termahal Timnas Indonesia U-23 ini berpeluang main di awal laga saat bertanding melawan Uzbekistan U-23 malam nanti, Senin (29/4/2024).

Rata-rata 5 pemain termahal Timnas Indonesia U-23 ini mempunyai harga pasaran di atas Rp1 miliar.

Jika digabung secara keseluruhan, Timnas Indonesia U-23 berada di urutan keenam skuad termahal di Piala Asia U-23 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong ini memiliki harga pasar sebesar 4,8 juta euro atau setara Rp83,5 miliar. Demikian berdasarkan data Transfermarkt.

Lalu siapa saja 5 pemain termahal Timnas Indonesia U-23 yang siap mengalahhkan Timnas Uzbekistan U-23? Berikut daftarnya:

Halaman:
1 2
