HOT ISSUE

Jokowi Buka Peluang RI Ekspor Listrik ke Singapura

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |05:06 WIB
Pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Singapura Lee Hsien Loong. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong melakukan diskusi membahas mengenai beberapa hal, terutama di bidang ekonomi.

Presiden Jokowi menawarkan sejumlah peluang investasi manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park. Tidak hanya itu, Jokowi membahas rencana pembangunan PLTS di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dirinya juga mengapresiasi antusiasme dari 29 perusahaan Singapura dalam investasi IKN.

"Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong termasuk investasi industri hijau pendukung. Kemudian ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan pembangunan pusat data di Nongsa Batam," kata Jokowi.

Selanjutnya, kepala negara menjelaskan bahwa untuk keterkaitan pangan terutama produk halal, Indonesia dan Singapura melakukan kesepakatan untuk mengembangkan tiga kawasan industri halal dengan mengandalkan pertukaran IPTEK pengolahan pangan.

Kawasan-kawasan industri halal mencakup tiga wilayah yakni Serang, Bintan dan Sidoarjo.

Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien melakukan pembahasan terkait isu kawasan dan global. Mereka sepakat untuk terus mengupayakan usaha untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk memperkuat sentralitas ASEAN.

