HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu PM Lee, Jokowi Bahas Ekspor Listrik ke Singapura

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:11 WIB
Bertemu PM Lee, Jokowi Bahas Ekspor Listrik ke Singapura
Pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Singapura Lee Hsien Loong. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Istana Bogor, pagi ini. Ada beberapa hal yang dibahas, di antaranya bidang ekonomi.

Presiden Jokowi menawarkan beberapa peluang-peluang investasi manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park.

"Kemudian ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan pembangunan pusat data di Nongsa Batam," kata Jokowi, Senin (29/4/2024).

Jokowi pun mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dirinya berharap juga adanya dukungan pembangunan PLTS di IKN.

"Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong termasuk investasi industri hijau pendukung," kata Jokowi.

Lalu, kata Jokowi, terkait ketahanan pangan Indonesia dengan Singapura sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran IPTEK pengolahan pangan.

"Dan untuk kerjasama Produk halal Indonesia mengundang Singapura untuk menjadi pengembang tiga kawasan industri halal yaitu di Bintan, di Serang dan di Sidoarjo," jelasnya.

