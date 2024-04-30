Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Melihat Perbandingan Gaji Timur Kapadze Pelatih Timnas Uzbekistan U-23 vs Shin Tae-yong

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |12:33 WIB
Melihat Perbandingan Gaji Timur Kapadze Pelatih Timnas Uzbekistan U-23 vs Shin Tae-yong
Gaji Shin Tae yong dan Uzbekistan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Melihat perbandingan gaji Timur Kapadze pelatih Timnas U-23 Uzbekistan vs Shin Tae-yong. Pasalnya dalam pertandingan pada 29 April 2024, Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-2.

Tentunya warganet pun membandingkan mengenai pelatih Uzbekistan dengan Indonesia. Salah satunya mengenai gaji dari Shin Tae-yong dan Timur Kapadze.

Untuk itu, melihat perbandingan gaji Timur Kapadze Pelatih Timnas U-23 Uzbekistan vs Shin Tae-yong memang berbeda. Pelatih Indonesia ini menerima gaji hingga miliaran.

Sedangkan untuk pendapatan di kontrak terbarunya, Shin Tae-yong memperoleh Rp23,6 miliar per tahunnya. Namun mengenai besaran gaji ini belum dikonfirmasi oleh PSSI dan Shin Tae-yong.

Sementara itu, PSSI juga memberikan fasilitas mewah untuk sang pelatih agar merasa nyaman saat tinggal di Indonesia.

Shin Tae-yong mendapat fasilitas seperti mobil mewah dengan strobo, pengawalan dari polisi, apartemen mewah, akomodasi kelas eksekutif atau bisnis untuk setiap perjalanan, penerjemah khusus dan tunjangan mencapai ratusan juta rupiah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176256//berikut_lima_alasan_timnas_indonesia_bisa_menggila_di_piala_asia_2027-Wp0D_large.jpg
5 Alasan Timnas Indonesia Bisa Menggila di Piala Asia 2027, Nomor 1 Punya Modal Apik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/51/3159631//adu_gaji_shin_tae_yong_saat_latih_ulsan_hd_dan_timnas_indonesia_shintaeyong7777-aAIR_large.jpg
Adu Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dan Ulsan HD, Jauh Banget Bedanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117936//ketua_umum_pssi_erick_thohir-aZr1_large.jpeg
Respons Erick Thohir Lihat UEA Saingi Indonesia dalam Bidding Tuan Rumah Piala Asia 2031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/51/3117048//timnas_indonesia_maju_sebagai_calon_tuan_rumah_piala_asia_2031_aldi_chandra_okezone-LRGZ_large.jpg
6 Negara yang Ajukan Tuan Rumah Piala Asia 2031, Nomor 1 Indonesia Target Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/51/3114522//timnas_indonesia_u_20_gagal_lolos_perempatfinal_piala_asia_u_20_2025_afc-dJGn_large.jpg
Eks Penerjemah Shin Tae-yong Buka Suara soal Kegagalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102727//kluivert-j8Iw_large.jpg
Adu Gaji Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, Bak Bumi dan Langit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement