Melihat Perbandingan Gaji Timur Kapadze Pelatih Timnas Uzbekistan U-23 vs Shin Tae-yong

JAKARTA - Melihat perbandingan gaji Timur Kapadze pelatih Timnas U-23 Uzbekistan vs Shin Tae-yong. Pasalnya dalam pertandingan pada 29 April 2024, Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-2.

Tentunya warganet pun membandingkan mengenai pelatih Uzbekistan dengan Indonesia. Salah satunya mengenai gaji dari Shin Tae-yong dan Timur Kapadze.

Untuk itu, melihat perbandingan gaji Timur Kapadze Pelatih Timnas U-23 Uzbekistan vs Shin Tae-yong memang berbeda. Pelatih Indonesia ini menerima gaji hingga miliaran.

Sedangkan untuk pendapatan di kontrak terbarunya, Shin Tae-yong memperoleh Rp23,6 miliar per tahunnya. Namun mengenai besaran gaji ini belum dikonfirmasi oleh PSSI dan Shin Tae-yong.

Sementara itu, PSSI juga memberikan fasilitas mewah untuk sang pelatih agar merasa nyaman saat tinggal di Indonesia.

Shin Tae-yong mendapat fasilitas seperti mobil mewah dengan strobo, pengawalan dari polisi, apartemen mewah, akomodasi kelas eksekutif atau bisnis untuk setiap perjalanan, penerjemah khusus dan tunjangan mencapai ratusan juta rupiah.