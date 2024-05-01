Advertisement
HOT ISSUE

Harga BBM Vivo Naik per 1 Mei 2024, Cek Daftar Terbarunya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |09:19 WIB
Harga BBM Vivo Naik per 1 Mei 2024, Cek Daftar Terbarunya
Harga BBM Vivo per 1 Mei 2024. (Foto; Okezone.com/Veronica)
JAKARTA - Vivo ikut menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Mei 2024. Paling murah, harga bensin Vivo kini Rp13.800 per liter.

SPBU Vivo melakukan penyesuaian harga BBM per 1 Mei untuk BBM Revvo 90 (RON 90) atau setara Pertalite milik Pertamina, kini dibanderol Rp13.800 atau naik Rp1.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp12.800 per liter.

Kemudian harga BBM Revvo 92 juga naik dari sebelumnya Rp14.900 menjadi Rp15.300 per liter.

Selain itu, harga BBM Revvo 95 yang kini dibanderol Rp16.150 atau naik dari harga sebelumnya Rp15.800 per liter.

Berikut harga BBM di SPBU Vivo

Revvo 90: Rp13.800 per liter

Revvo 92: Rp15.300 per liter

Revvo 95: Rp16.150 per liter

Sebelumnya, BP AKR juga menaikan harga BBM per hari ini. Harga BBM BP 92 dari Rp14.300 naik menjadi Rp14.900 per liter. Kemudian BP Ultimate dari Rp15.360 per liter naik menjadi Rp16.350.

Kemudian harga BP Diesel dari Rp15.230 per liter naik menjadi Rp15.520. Dan terakhir BP Ultimate Diesel dari Rp15.740 per liter naik menjadi Rp16.130.

