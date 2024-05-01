Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Terbaru Pertamina per 1 Mei 2024, Ada yang Turun?

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |09:10 WIB
Harga BBM Terbaru Pertamina per 1 Mei 2024, Ada yang Turun?
Harga BBM Pertamina Hari Ini. (Foto:Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) belum juga mengubah harga jual bahan bakar minyak (BBM) hingga Mei 2024. Harga BBM saat ini masih sama seperti periode Februari 2024.

Misalnya, Pertamax masih dijual Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 perliter. Kemudian Pertamax Turbo sebesar Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Sementara untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) buka-bukaan soal kemungkinan penyesuaian harga BBM yang akan berlaku pada 1 Mei 2024. Kenaikan harga minyak dunia menjadi dorongan untuk menaikkan harga BBM di Indonesia.

Halaman:
1 2
