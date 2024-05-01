Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesawat Indonesia Kini Bisa Mendarat di Semua Bandara Arab Saudi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |11:09 WIB
Pesawat Indonesia Kini Bisa Mendarat di Semua Bandara Arab Saudi
Pesawat Indonesia Bisa Mendara di Semua Bandara Arab Saudi. (Foto: Okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA - Seluruh penerbangan dari Bandara Internasional di Indonesia kini bisa  mendarat di beberapa bandara Internasional Arab Saudi. Hal ini setelah Kementerian Perhubungan memperkuat kerjasama bidang penerbangan dengan Pemerintah Arab Saudi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, rute penerbangan dari seluruh bandara internasional di Arab Saudi dapat mendarat di bandara di Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Makassar dan Denpasar.

Sebaliknya, rute penerbangan dari seluruh Bandara Internasional di Indonesia dapat mendarat di Jeddah, Riyadh, Dammam, Madinah, dan Taif.

"Saya berharap penandatanganan jadwal rute baru ini akan meningkatkan jaringan maskapai penerbangan Indonesia dan Arab Saudi serta memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara kedua negara" ujar Menhub, Rabu (1/5/2024).

Di samping itu, Menhub juga meminta dukungan bagi Garuda Indonesia untuk menambah slot time pada musim haji serta memindahkan terminal dari Terminal Haji ke Terminal 1 di Bandara Internasional Raja Abdulaziz-Jeddah.

"Kami meyakini jika hal ini dilakukan, penerbangan haji tahun ini akan lebih lancar," lanjut Menhub.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157591/erupsi-CkgQ_large.png
Mengapa Penerbangan Bisa Dibatalkan Saat Gunung Erupsi? Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/455/3149683/saudia_airlines-GaDT_large.jpg
Siapa Pemilik Saudia Airlines yang Diancam Bom Kedua Kali saat Angkut Jamaah Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149305/ancaman_bos_pesawat-xIAK_large.jpg
Kemenhub Pastikan Ancaman Teror Bom Pesawat Jamaah Haji di Saudia Airlines Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148297/garuda-wJXn_large.jpg
Penerbangan Garuda Indonesia Berjalan Normal meski Gunung Lewotobi Erupsi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement