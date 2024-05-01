Pesawat Indonesia Kini Bisa Mendarat di Semua Bandara Arab Saudi

JAKARTA - Seluruh penerbangan dari Bandara Internasional di Indonesia kini bisa mendarat di beberapa bandara Internasional Arab Saudi. Hal ini setelah Kementerian Perhubungan memperkuat kerjasama bidang penerbangan dengan Pemerintah Arab Saudi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, rute penerbangan dari seluruh bandara internasional di Arab Saudi dapat mendarat di bandara di Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Makassar dan Denpasar.

Sebaliknya, rute penerbangan dari seluruh Bandara Internasional di Indonesia dapat mendarat di Jeddah, Riyadh, Dammam, Madinah, dan Taif.

"Saya berharap penandatanganan jadwal rute baru ini akan meningkatkan jaringan maskapai penerbangan Indonesia dan Arab Saudi serta memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara kedua negara" ujar Menhub, Rabu (1/5/2024).

Di samping itu, Menhub juga meminta dukungan bagi Garuda Indonesia untuk menambah slot time pada musim haji serta memindahkan terminal dari Terminal Haji ke Terminal 1 di Bandara Internasional Raja Abdulaziz-Jeddah.

"Kami meyakini jika hal ini dilakukan, penerbangan haji tahun ini akan lebih lancar," lanjut Menhub.