Segini Perbandingan Gaji Muhammad Ferrari saat Jadi Anggota Polri dengan Pesepakbola yang Beda Jauh

JAKARTA - Segini perbandingan gaji Muhammad Ferrari saat jadi anggota Polri dengan pesepakbola yang beda jauh. Adapun, pemain yang menjadi andalan Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala Asia U-23 2024.

BACA JUGA: Perbandingan Gaji Thom Haye dan Rizky Ridho

Pemain asal klub Persija Jakarta ini berperan sebagai pertahanan skuad garuda muda. Adapun Ferrari sukses menjaga pertahanan Indonesia dari gempuran Timnas Australia U-23 sehingga sukses memetik kemenangan 1-0. Dengan, kemampuannya beberapa warganet penasaran mengenai gajinya.

Apalagi, dia memilih untuk menempuh pendidikan kepolisian. Beberapa netizen menilai dia ingin menjadi polisi setelah selesai menjadi pemain bola. Lantas berapa penghasilannya, apakah lebih tinggi?

Ternyata segini perbandingan gaji Muhammad Ferrari saat jadi anggota Polri dengan pesepakbola yang beda jauh. Pasalnya berdasarkan peraturan mengenai gaji pokok TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sementara, untuk daftar gaji Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.