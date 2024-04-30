Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Gaji Thom Haye dan Rizky Ridho

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |20:01 WIB
Perbandingan Gaji Thom Haye dan Rizky Ridho
Perbandingan gaji Thom Haye dan Rizky Ridho (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan gaji Thom Haye dengan Rizky Ridho dua pemain sepak bola Indonesia. Keduanya menduduki posisi sebagai pemain dengan harga pasar tertinggi.

Thom Haye adalah pemain asal Belanda yang saat ini membela klub di Indonesia. Sebelumnya Ia berpengalaman bermain di liga Eropa.

Thom merupakan pemain naturalisasi berusia 28 tahun yang memiliki keturunan Indonesia yakni percampuran Solo, Jawa Tengah dan Kawangkoan, Sulawesi Utara.

Tercatat selama berada di Heerenveen Thom sudah mengikuti 77 pertandingan dengan mencetak enam gol. Permainan gemilang Thom di klub sebelumnya, membuat dirinya masuk dalam naturalisasi PSSI.

Sedangkan Rizky Ridho adalah bintang muda sekaligus kapten Timnas Indonesia U-23. Pemain berusia 22 tahun asal Surabaya, Jawa Timur tersebut adalah bek tengah dari Elite Pro Academy (EPA) yang merupakan sistem bentukan liga sepak bola PSSI.

Halaman:
1 2
