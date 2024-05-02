BRI Peduli Ini Sekolahku, Wujud Nyata bagi Kemajuan Pendidikan Indonesia

Kegiatan belajar di sekolah yang didukung oleh Program BRI Peduli Ini Sekolahku. (Foto: dok BRI)

JAKARTA – Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter, membuka pintu kesempatan, dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk sukses menghadapi persaingan global.

Program Merdeka Belajar yang digulirkan pemerintah saat ini merupakan salah satu cara yang signifikan untuk memberikan hak yang sama kepada setiap anak dalam rangka mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

BRI secara aktif mengambil peran untuk mendukung upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan bangsa dengan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu bukti nyata dukungan BRI yakni melalui Program BRI Peduli Ini Sekolahku yang hadir untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Indonesia.

Program ini membantu sekolah-sekolah di pedalaman dan perbatasan, dengan cara memperbaiki sarana prasarana fisik secara menyeluruh dan signifikan agar dapat digunakan oleh siswa dan guru dengan layak.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa sejak dijalankan pada 2021, program ini telah berjalan di 37 lokasi di seluruh Indonesia, dengan bantuan berupa pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah, bantuan sarana pendidikan untuk para siswa serta sarana penunjang pendidikan untuk sekolah.

“Dunia pendidikan menjadi salah satu sasaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI. Penyaluran program ini merupakan wujud nyata BRI mendukung terwujudnya pilar pembangunan dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya.