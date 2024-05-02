JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang 400 ribu per hari yang dapat dicoba untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Masyarakat hanya perlu bermodalkan ponsel dan internet sudah dapat mencoba 5 aplikasi penghasil uang ini.
Berikut 5 aplikasi penghasil uang 400 ribu per hari yang dapat dicoba yang telah dirangkum dari berbagai sumber:
1. Shopee
Aplikasi Shopee merupakan aplikasi penghasil uang. Para pengguna dapat menghasilkan uang dengan berjualan. Selain berjualan pada aplikasi shopee para pengguna juga dapat menonton video dan bermain game untuk mendapatkan koin. Koin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan uang.
2. TikTok
TikTok aplikasi penghasil uang dari endorsement dan berjualan. Para pengguna juga dapat mengumpulkan poin yang dengan mengundang teman dan menonton video. Poin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan uang.
3. Toloka
Aplikasi Toloka merupakan aplikasi yang ramai digunakan oleh masyarakat. Pada aplikasi ini, para pengguna akan diberikan tugas dan pada setiap tugas akan diberikan bayaran yang berbeda.