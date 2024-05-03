Uang Koin Emas Indonesia dengan Gambar Presiden

JAKARTA - Bergambar Presiden Indonesia, 2 uang koin emas ini masuk dalam kategori khusus. Uang koin emas tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) secara khusus dan memiliki edisi terbatas.

Bank Indonesia (BI) menerbitkan 2 uang koin emas bergambar presiden Indonesia tersebut untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia dan 100 tahun pemimpin Indonesia.

Inilah 2 uang koin bergambar presiden Indonesia yang masuk dalam kategori khusus yang diterbitkan Bank Indonesia, dilansir pada situs resmi Bank Indonesia (BI), Kamis (2/5/2024) :

Uang Koin Rp850.000 Bergambar Presiden Soeharto

Uang koin ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia.

Pada gambar muka uang tersebut terdapat lambang Negara Burung Garuda dan 50 bintang yang mengelilingi gambar utama. Terdapat tulisan ‘BANK INDONESIA’ dengan tahun penerbitan 1995 dan tulisan nominal Rp850.000.

Pada bagian belakang uang tersebut terdapat gambar Soeharto selaku Presiden kedua RI. Terdapat logo DHN-45 dan 50 bintang mengelilingi gambar utama. Terdapat tulisan ‘LIMA PULUH TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA’.

Pada bagian samping terdapat 5 buah gambar di empat tempat yang berbeda. Logo Perum Peruri yang memiliki bagian samping tulisan ‘50 g’. Terlihat juga nomor seri uang yang terdiri dari lima angka.

Bahas dari uang koin ini adalah logam emas dengan kadar 23 karat, berat 50 gram, berdiameter 35 mm, ketebalan 2,78 mm dan memiliki teknik cetak proof.

Uang Koin Rp500.000 Bergambar Presiden Soekarno

Uang koin ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk memperingati 100 tahun pemimpin Indonesia.