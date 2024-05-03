Tutuka Ariadji Lepas Jabatan Dirjen Migas, Kenapa?

JAKARTA - Tutuka Ariadji mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Setelah mundur dari jabatan Dirjen Migas, Tutuka akan kembali mengajar di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Bapak Dirjen Migas Tutuka Ariadji atas dedikasi sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mulai dari November 2020 sampai dengan 1 Mei 2024,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Maompang Harahap dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Tutuka, kata Maompang melanjutkan, membawa pengalaman dan keahliannya yang luas untuk memimpin sektor migas Indonesia di tengah berbagai tantangan dan peluang.

“Kami sangat berterima kasih. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami dan Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjadi ladang amal ibadah Bapak,” kata Maompang.

Dia memaparkan bahwa di bawah kepemimpinan Tutuka, Ditjen Migas telah dalam mendukung tiga agenda Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020–2024. Di antara lain optimalisasi potensi energi migas nasional melalui penawaran lelang wilayah kerja migas, memastikan akses energi yang merata dan terjangkau melalui program penyediaan LPG tabung 3 kg tepat sasaran yang terus digalakkan, serta mendorong transisi energi yang ramah lingkungan melalui program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi petani dan nelayan sasaran.