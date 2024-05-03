Jokowi: Industri Kendaraan Listrik Masih Punya Peluang Besar

JAKARTA - Presiden Jokowi menyebut industri kendaraan listrik mempunyai peluang yang sangat besar. Hal ini dia ungkapkan saat meninjau pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

"Kalau kita melihat, misalnya kayak kendaraan motor listrik, kita punya kapasitas 1,6 juta per tahun. Sekarang yang produksi di sini baru kurang lebih 100 ribu. Artinya masih banyak peluang yang besar sekali," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa mulai bulan depan, pabrik baterai Tanah Air sudah mulai berproduksi sehingga diharapkan ekosistem kendaraan listrik bisa segera terbentuk. Ia juga tak lupa mengutarakan kebahagiaannya lantaran sudah ada banyak pabrikan kendaraan listrik di Indonesia.

"Dan juga kita senang bahwa sepeda motor listrik yang berproduksi di sini sudah 59 pabrikan. Kemudian mobil listrik 5 akan 6. Terus juga ada bus 1, truk 1, ini bangunan besar ekosistem EV betul betul harus kita jaga, jangan ada hambatan-hambatan," tambahnya.