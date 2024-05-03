Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Cara Jeff Bezos Jadi Orang Terkaya di Dunia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |12:17 WIB
Ternyata Ini Cara Jeff Bezos Jadi Orang Terkaya di Dunia
Cara Jeff Bezos Jadi Orang Terkaya Dunia. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Jeff Bezos dikenal dengan kepiawaian mengelola perusahaan. Dirinya berhasil menjadikan Amazon sebagai perusahaan raksasa sekaligus mesin pencetak uang yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya dunia,

Anak didiknya, Andy Jassy menyebut Bezos sebagai pemimpin bisnis paling tidak biasa di zaman ini. Andy yang kini menjadi penerus Bezos mengaku telah mendapat banyak sekali kiat untuk bisa sukses dalam memimpin sebuah perusahaan.

Dilansir dari Business Insider, Jumat (3/5/2024), Andy mengungkapkan bahwa Bezos selalu punya cara untuk membuat tim berpikir lebih besar. Dia juga mengatakan Bezos merupakan bos yang kerap mendengar masukan anak buahnya.

"Sungguh menakjubkan melihat berapa banyak ide yang datang kepadanya dari tim, yang menurut saya merupakan ide yang sangat bagus, di mana Bezos mendengarkannya, memikirkannya, dan kemudian benar-benar melihat sekelilingnya," katanya.

Lebih lanjut Andy mengatakan, Bezos memiliki ekspektasi tinggi yang meluas ke seluruh organisasi. Ia mengungkap, pria berkepala gundul itu selalu menetapkan standar yang cukup tinggi, yang menurut banyak karyawan mungkin terlalu tinggi.

Selain itu, Bezos memiliki sikap sabar secara strategis dan tidak sabar secara taktis. Andy memaparkan jika Bezos adalah sosok yang kerap menekankan kecepatan sambil tetap berpegang pada visi jangka panjangnya bagi perusahaan.

“Keyakinannya mengenai visi jangka panjang dan ke mana ia ingin mengambil sesuatu dan bahkan ketika orang-orang mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin, ia memiliki keyakinan tentang hal itu," tutur Andy.

"Tetapi, untuk sementara, meskipun kita memerlukan waktu lama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, dia memahami bahwa kecepatan adalah hal yang sangat penting," lanjutnya.

Halaman:
1 2
