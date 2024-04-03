Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mewah! Jeff Bezos Beli Rumah Rp1,4 Triliun

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |21:08 WIB
Mewah! Jeff Bezos Beli Rumah Rp1,4 Triliun
Jeff Bezos Beli Rumah Merah Seharga Rp1,4 Triliun. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Pendiri Amazon Jeff Bezos membeli rumah ketiga dengan harga tinggi di Kawasan Miami. Jeff Bezos merogoh kocek sebesar USD90 juta atau setara Rp1,4 triliun.

Dikutip dari New York Post, Rabu (3/4/2024), rumah mewah Jeff Bezos berada di pulau Indian Creek yang dikenal sebagai Billionaire Bunker. Pulau eksklusif ini diketahui memiliki walikota dan kepolisian sendiri.

Sumber yang mengetahui rahasia masalah ini mengungkapkan bahwa Bezos bermaksud untuk mengambil alih akuisisi baru sambil mengatur pembongkaran dua properti sebelumnya.

Namun rencana itu tidak diterima dengan baik oleh sebagian penduduk di pulau tersebut. Pulau mewah seluas 300 hektar ini hanya menampung 41 rumah dan Indian Creek Country Club.

Selain itu, pulau Indian Creek hanya dihuni kurang dari 100 orang, pulau ini juga hanya bisa diakses melalui jembatan berpagar.

Harga yang saat ini diinvestasikan di area tersebut kini mencapai USD237 juta. Keterlibatan Bezos dalam dunia real estate di Miami menjadi hal yang menarik setelah keputusannya untuk pindah dari wilayah Seattle ke Sunshine State.

Akuisisi sebelumnya di Indian Creek, yang totalnya mencapai USD147 juta, menjadikannya salah satu penghuni elit pulau itu.

Dengan kekayaan bersih USD203,7 miliar atau setara dengan Rp15 triliun menurut Bloomberg Billionaires Index, jadi tidak asing Bezos dengan kehidupan mewahnya.

