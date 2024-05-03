MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara hingga Rusun ASN di IKN

JAKARTA - PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator (MJEE) memasok lift dan eskalator untuk Istana Negara hingga rusun ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN).

MJEE memenangi tender yang dilaksanakan pemerintah untuk memasok total 90 unit lift dan eskalator untuk sejumlah gedung utama di IKN per Mei 2024.

"Terutama pabrik kami di KIIC Karawang, untuk turut berperan serta dalam pembangunan IKN,” kata Presiden Direktur PT Mitsubishi Jaya Elevator & Escalator (MJEE) Christian Satrya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Beberapa bangunan utama di IKN yang menggunakan produk MJEE yakni Istana Negara, Kantor Presiden, Bank Indonesia, Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara juga Rusun ASN tahap 1.

“Saat ini, sebagian besar proses fabrikasi unit-unit tersebut sudah selesai atau mencapai 70% dan pemasangan di proyek-proyek tersebut telah dimulai sejak Februari 2024,” katanya.