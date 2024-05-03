Pak Bas: Groundbreaking IKN Tahap 6 Dimulai Juni 2024

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan seremonial groundbreaking tahap 6 di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan pada bulan Juni. Pak Bas menjelaskan, hal itu menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo yang akan mengikuti kegiatan World Water Forum yang akan berlangsung pada pertengahan Mei bulan ini. Sehingga seremonial groundbreaking harus ditunda terlebih dahulu.

"Itu (groundbreaking tahap 6) habis world water forum, sekitar awal Juni, minimal akhir Mei kalau kata Presiden kemarin," ujar Menteri Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (3/5/2024).

Groundbreaking IKN yang rencananya akan diselenggarakan setiap bulannya sudah absen 2 kali pada Maret dan April lalu. Sebabnya, agar pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya bisa lebih fokus untuk mencapai target penyelesaian pada pertengahan tahun mendatang.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengungkapkan pada groundbreaking tahap 6 di IKN nantinya akan difokuskan untuk menggarap sektor pendidikan. Bahkan institusi pendidikan asal Malaysia, juga disebut Bambang bakal merealisasikan investasinya ke IKN pada groundbreaking tahap 6.