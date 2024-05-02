Bocoran Groundbreaking IKN Tahap 6, Kampus Mulai Dibangun

JAKARTA – Bocoran groundbreaking tahap 6 proyek di Ibu Kota Negara (IKN). Juru Bicara (Jubir) Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan, rencananya groundbreaking tahap 6 akan kembali dilakukan untuk beberapa proyek utamanya di sektor pendidikan, dan lainnya.

Namun, Troy mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi pasti dari Sekretariat Negara untuk pelaksanaan groundbreaking tahap 6. Sebab penyelenggaraan groundbreaking ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Masih belum ada kepastian jadwalnya (groundbreaking tahap 6) dari Protokol Istana," ujar Troy kepada MNC Portal, Kamis (2/5/2024).

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengungkapkan pada groundbreaking tahap 6 di IKN nantinya akan difokuskan untuk menggarap sektor pendidikan. Bahkan institusi pendidikan asal Malaysia, juga disebut Bambang bakal merealisasikan investasinya ke IKN pada groundbreaking tahap 6.