HOME FINANCE PROPERTY

Lapangan Upacara Istana Negara di IKN Bisa Tampung 1.800 Orang

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |08:22 WIB
Lapangan Upacara Istana Negara di IKN Bisa Tampung 1.800 Orang
Upacara Negara di IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan, lapangan upacara istana negara di IKN mampu menampung sekitar 1.800 orang.

"Kapasitas lapangan upacara istana negara besar sehingga bisa menampung sekitar 1.800 orang," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga dikutip Antara, Jumat (27/4/2024).

Danis menambahkan, luas lapangan upacara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN tersebut seluas 14.250 m2.

"Lapangannya sudah siap untuk digunakan," katanya.

Kementerian PUPR sedang menyiapkan sarana dan prasarana bagi upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN.

