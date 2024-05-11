Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Sepatu Bata dari Sejarah sampai Manajemen Tutup Pabrik

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |07:13 WIB
4 Fakta Sepatu Bata dari Sejarah sampai Manajemen Tutup Pabrik
Pabrik Bata Tutup (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Merek sepatu Bata sudah melekat namanya di telinga masyarakat Indonesia. Kualitasnya yang jempolan membuatnya menjadi primadona dalam industri sepatu di Indonesia.

Bata sempat berada di puncak kejayaannya selama beberapa dekade. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin sengit Bata tak mampu bertahan. Sehingga pada akhirnya Bata harus menutup pabriknya yang berada di Purwakarta.

"Ya ini kalau masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun karena kondisi, karena mungkin efisiensi, karena kalah bersaing dengan barang-barang baru. Banyak hal," kata Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat.

Dikutip Okezone, Sabtu (11/5/2024) berikut fakta mengenai sepatu Bata:

1. Berasal dari Ceko

Bata merupakan produk asal Ceko dan pertama kali masuk ke Tanah Air pada tahun 1931. Pendiri dari perusahaan ini merupakan sebuah keluarga bernama Tomas, Anna, dan Antonin Bata

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/278/3175718/bata-CvDH_large.jpg
BATA Stop Produksi Sepatu Usai Rugi Rp40,62 Miliar hingga Tutup Pabrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/320/3007313/pabrik-sepatu-bata-tutup-setelah-30-tahun-beroperasi-TNY3BRdVYB.jpg
Pabrik Sepatu Bata Tutup Setelah 30 Tahun Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/320/3007311/industri-sepatu-lesu-gegara-pembatasan-impor-bahan-baku-XIND80hIVe.jpg
Industri Sepatu Lesu Gegara Pembatasan Impor Bahan Baku?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/320/3007005/6-fakta-sepatu-bata-tutup-pabrik-hingga-kondisi-industri-di-ri-8fBipXIQgD.jpg
6 Fakta Sepatu Bata Tutup Pabrik hingga Kondisi Industri di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/320/3006918/terungkap-masalah-besar-yang-bikin-pabrik-sepatu-bata-tutup-bz3mkNAPrG.jpg
Terungkap! Masalah Besar yang Bikin Pabrik Sepatu Bata Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/320/3006672/tutup-pabrik-sepatu-bata-gagal-kuasai-pasar-milenial-dan-gen-z-Voc1rjwE8q.jpg
Tutup Pabrik, Sepatu Bata Gagal Kuasai Pasar Milenial dan Gen Z
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement