4 Fakta Sepatu Bata dari Sejarah sampai Manajemen Tutup Pabrik

JAKARTA – Merek sepatu Bata sudah melekat namanya di telinga masyarakat Indonesia. Kualitasnya yang jempolan membuatnya menjadi primadona dalam industri sepatu di Indonesia.

Bata sempat berada di puncak kejayaannya selama beberapa dekade. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin sengit Bata tak mampu bertahan. Sehingga pada akhirnya Bata harus menutup pabriknya yang berada di Purwakarta.

"Ya ini kalau masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun karena kondisi, karena mungkin efisiensi, karena kalah bersaing dengan barang-barang baru. Banyak hal," kata Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat.

Dikutip Okezone, Sabtu (11/5/2024) berikut fakta mengenai sepatu Bata:

1. Berasal dari Ceko

Bata merupakan produk asal Ceko dan pertama kali masuk ke Tanah Air pada tahun 1931. Pendiri dari perusahaan ini merupakan sebuah keluarga bernama Tomas, Anna, dan Antonin Bata