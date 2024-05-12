Pabrik Sepatu Bata Tutup Setelah 30 Tahun Beroperasi

JAKARTA - Pabrik sepatu Bata di Purwakarta akhirnya tutup setelah 30 tahun beroperasi. Pabrik tersebut dibangun pada 1994.

Corporate Secretary Bata Hatta Tutuko menyebut alasan dari penutupan pabrik di Purwakarta adalah perusahaan tak mampu lagi melanjutkan produksi di pabrik sepatu Purwakarta.

Dia menjelaskan permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik juga terus menurun.

"Sepatu Bata Tbk telah melakukan berbagai upaya selama empat tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat," tulis Hatta, dikutip dari BBC Indonesia, Jumat (10/5/2024).

BACA JUGA: 6 Fakta Sepatu Bata Tutup Pabrik hingga Kondisi Industri di RI

Bata merupakan salah satu merek sepatu tertua di Indonesia. Namun sebenarnya Bata bukan merek lokal melainkan asal Cekoslowakia.

Bata merupakan perusahaan yang didirikan pengusaha bernama Tomas Anna dan Antonin Beta pada 1894 di Zlin, Cekoslowakia.

Perusahaan tersebut melakukan ekspansi hingga ke benua Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Amerika Utara. Produk-produk Bata menyebar sampai ke 50 negara dengan produsen yang berpusat di 26 negara.

Berdasarkan situs resminya, Bata sudah menjual sepatu di Indonesia bahkan sejak 1931, 14 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Di kala itu, Bata bekerja sama dengan Netherlandsch-Indisch sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok.

Kemudian pada 1937, Tomas Bata mendirikan pabrik sepatu di tengah perkebunan karet di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Pada 1940, Bata mulai memproduksi sepatu di Indonesia.

BACA JUGA: 4 Fakta Sepatu Bata dari Sejarah sampai Manajemen Tutup Pabrik

PT Sepatu Bata Tbk. terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 24 Maret 1982. Pada 1994, konstruksi pabrik Sepatu di Purwakarta rampung. Tetapi tak disangka 30 tahun kemudian, pihak manajemen Bata memutusukan untuk menutup pabrik tersebut.

Sebelumnya, Para pekerja tersebut tampak berjalan ke arah luar pabrik sambil masih mengenakan seragam Bata mereka yang berwarna merah. Sang perekam video tampak beberapa kali mengucap kalimat perpisahan.

"Selamat tinggal Bata. Selamat tinggal Bata," ungkapnya.

Pada keterangan postingan, tertulis bahwa penghentian operasional pabrik Bata di Purwakarta lantaran perusahaan mengalami kerugian. Disebutkan, permintaan konsumen terhadap produk sepatu Bata kian menurun.