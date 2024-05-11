Terungkap! Masalah Besar yang Bikin Pabrik Sepatu Bata Tutup

JAKARTA – Pengamat Ekonomi Indef Andry Satrio Nugroho menyebutkan dua hal yang menyebabkan dari tutupnya pabrik sepatu Bata.

Hal pertama yang menyebabkan penutupan pabrik sepatu Bata adalah pembatasan impor bahan baku. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Andry karena telah terjadi pada perusahaan Bata tak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor bahan baku yang merugikan perusahaan alas kaki.

Menurutnya, ketersediaan bahan baku impor menjadi faktor penting bagi industri alas kaki seperti Bata.

"Jika pemerintah tidak merevisi peraturan itu hingga paling tidak pertengahan tahun. Diprediksi kinerja industri akan melambat hingga 4%," ujarnya,

Pernyataan Andry dibantah oleh juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif. Ia menjelaskan bahwa kenaikan tarif impor tidak ada hubungannya dengan penutupan pabrik PT. Sepatu Bata.

"Kenaikan tarif impor lebih disebabkan karena penguatan Dollar AS dan bukan karena pemberlakuan lartas (larangan dan pembatasan) bahan baku impor," sebutnya.

Di lain sisi, penurunan penjualan sepatu Bata disebabkan karena dampak dari penuaan brand. Pengamat Bisnis dan Pemasaran Managing Partner Intervure, Yuswohady mengatakan bahwa proses penuaan brand Bata sudah berlangsung sejak lama.

“Proses penuaan itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, sejak 90-an itu sudah terjadi. Dan dia menarik, jarang ada merek yang bisa seperti Bata, karena brand global melokal itu tidak banyak,” ungkap Yuswohady.

Generasi Z dan Millenial dinilai jauh lebih memilih brand lokal yang diproduksi oleh anak-anak muda bangsa, yang dimana mereka jauh lebih memiliki desain dan gaya marketing yang modern serta kekinian.