13 Bandara Siap Layani Angkutan Haji 2024

JAKARTA - 13 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) siap menjadi bandara embarkasi dan debarkasi dalam penyelenggaraan Angkutan Haji 2024.

"Sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan haji di Indonesia, InJourney Airports telah mempersiapkan dan memastikan kesiapan infrastruktur serta pelayanan bandara selama proses embarkasi dan debarkasi calon jamaah haji," kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi dilansir dari Antara, Sabtu (11/5/2024).

InJourney Airports, kata dia, juga telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh proses embarkasi dan debarkasi dapat berjalan dengan aman, selamat, dan nyaman.

Adapun, 13 bandara tersebut, yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, dan Bandara Kertajati Majalengka.

Berikutnya, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Juanda Surabaya, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok.

Lebih lanjut, Faik mengatakan meskipun tiga bandara InJourney Airports, yakni Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Adi Soemarmo Solo, dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin saat ini berstatus sebagai bandara domestik, namun tiga bandara tersebut tetap melayani embarkasi dan debarkasi haji.