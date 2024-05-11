Capital Market Chess Competition (CMCC) Perkuat Relasi Industri Jasa Keuangan

JAKARTA - Capital Market Chess Competition (CMCC) IDX Channel dapat memperkuat relasi industri jasa keuangan. CMCC IDX Channel diikuti oleh 132 perwakilan dengan total 34 tim.

Peserta datang dari sejumlah emiten dan perusahaan terkemuka di Indonesia. CEO IDX Channel, Rafael Utomo, mengatakan kegiatan tahunan ini dapat mempererat relasi antar perusahaan dalam industri jasa keuangan, dan self-regulatory organizations (SRO) pasar modal.

“Harapannya itu semua bisa sama sama mempererat tali silahturahmi antar emiten, perusahaan emiten, calon emiten, lembaga keuangan, SRO, dan lainnya,” kata Rafael dalam sambutannya, Sabtu (12/5/2024).

Rafael menuturkan kegiatan ini juga dapat meningkatkan koordinasi dan memperkuat jaringan dalam pasar modal.

Capital Market Chess Competition 2024 didukung oleh sejumlah lembaga dan perusahaan meliputi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA), PT Bank Jago Tbk (ARTO), Indonesia Financial Group (IFG), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).