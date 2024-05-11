Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Capital Market Chess Competition (CMCC) Perkuat Relasi Industri Jasa Keuangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |15:06 WIB
Capital Market Chess Competition (CMCC) Perkuat Relasi Industri Jasa Keuangan
Capital Market Chess Competition perkuat relasi industri jasa keuangan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Capital Market Chess Competition (CMCC) IDX Channel dapat memperkuat relasi industri jasa keuangan. CMCC IDX Channel diikuti oleh 132 perwakilan dengan total 34 tim.

Peserta datang dari sejumlah emiten dan perusahaan terkemuka di Indonesia. CEO IDX Channel, Rafael Utomo, mengatakan kegiatan tahunan ini dapat mempererat relasi antar perusahaan dalam industri jasa keuangan, dan self-regulatory organizations (SRO) pasar modal.

“Harapannya itu semua bisa sama sama mempererat tali silahturahmi antar emiten, perusahaan emiten, calon emiten, lembaga keuangan, SRO, dan lainnya,” kata Rafael dalam sambutannya, Sabtu (12/5/2024).

Rafael menuturkan kegiatan ini juga dapat meningkatkan koordinasi dan memperkuat jaringan dalam pasar modal.

Capital Market Chess Competition 2024 didukung oleh sejumlah lembaga dan perusahaan meliputi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA), PT Bank Jago Tbk (ARTO), Indonesia Financial Group (IFG), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/622/3180277/keuangan-eQDo_large.jpg
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat RI, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172400/keuangan-ysop_large.jpg
2 Profesi Akuntan dan Auditor, Kebutuhan Mendesak di Dunia Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160357/transaksi_perbankan-Z0mP_large.jpg
Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan di Tengah Meredanya Perang Dagang dan Penurunan Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/320/3145914/industri-uUxi_large.jpg
Bakal Ada Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Apa Dampaknya ke Industri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144497/atur_keuangan-r9Wm_large.jpg
Era Keuangan Digital, Misi Menjaga Kedaulatan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/622/3092323/anti-boros-ini-cara-cerdas-mengatur-keuangan-rumah-tangga-XMCLhPjzvw.png
Anti Boros! Ini Cara Cerdas Mengatur Keuangan Rumah Tangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement