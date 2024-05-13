Ingat! Pelamar Hanya Bisa Mendaftar 1 Sekolah Kedinasan

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan bahwa pelamar hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan dalam pendaftaran seleksi Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) 2024.

"Dalam hal ini perlu kami ingatkan bahwasanya calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu sekolah kedinasan saja," kata Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam konferensi pers secara daring, Senin (13/5/2024).

Oleh karena itu, para pelamar harus mempertimbangkan secara baik dan hati-hati dalam menentukan pilihan sekolah kedinasannya.

"Maka sebaiknya sebelum memutuskan mau melamar pada sekolah kedinasan apa. Kami berharap sudah dipertimbangkan masak-masak terlebih dahulu. Hanya sekali lagi dapat mendaftar satu sekolah kedinasan saja," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengungkapkan bahwa sekolah kedinasan akan dimulai pendaftarannya pada 15 Mei 2024 nanti.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa seleksi sekolah kedinasan tahun 2024 dibuka untuk 8 kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan yang terbagi menjadi 30 sekolah kedinasan.

"Insya Allah pengumuman pendaftaran seleksi sekolah kedinasan ini akan dilakukan mulai tanggal 14 Mei 2024. Dan peserta dapat mulai melakukan pendaftaran tanggal 15 Mei 2024 melalui portal SSCASN yang dimiliki oleh BKN," kata Haryomo.

Haryomo menjelaskan bahwa untuk seleksi kompetensi dasar nanti akan diselenggarakan di beberapa titik lokasi BKN dan titik lokasi mandiri instansi.

"Rencananya akan dimulai tanggal 18 Juli sampai dengan 6 Agustus 2024. Dan dilaksanakan sebanyak 4 sesi perhari. Dan untuk pelaksanaan seleksi dihari Jumat dilaksanakan hanya sebanyak dua sesi," jelasnya.