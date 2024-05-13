Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Game Penghasil Uang, Saldo DANA dan OVO Tanpa Deposit

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |22:06 WIB
7 Game Penghasil Uang, Saldo DANA dan OVO Tanpa Deposit
7 Game Penghasil Uang, Saldo DANA dan OVO Tanpa Deposit. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 7 Game Penghasil Uang, Saldo DANA dan OVO tanpa deposit yang dapat dicoba untuk menambah penghasilan.

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan ketika waktu luang adalah bermain game. Tentunya bermain game sendiri merupakan salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan terutama bagi masyarakat yang memang hobi bermain game.

Pada saat ini, masyarakat dapat bermain game dan mendapatkan uang secara bersamaan. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan internet, masyarakat sudah dapat bermain game dan mendapatkan uang.

Berikut 7 game penghasil uang, saldo DANA dan OVO tanpa deposit yang dapat dicoba yang telah dirangkum dari berbagai sumber :

1. Mager Game

Salah satu dari 7 game penghasil uang, saldo DANA dan OVO tanpa deposit yang dapat dicoba adalah Mager Game. Pada game ini para penggunanya hanya perlu memainkan berbagai game yang telah disediakan dalam aplikasi game tersebut untuk mendapatkan koin. Para pengguna tidak perlu khawatir akan bosan memainkannya, karena dalam aplikasi Mager Game tersebut terdapat banyak jenis game yang dapat dimainkan. Setelah koin telah terkumpul, koin tersebut dapat para pengguna tukarkan menjadi saldo DANA, OVO, Gopay, atau e-wallet lainnya.

2. Fish Master

Pada aplikasi game Fish Master ini, para penggunanya hanya perlu memancing ikan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan koin. Semakin banyak ikan yang pengguna dapatkan dalam mancing virtual ini, maka semakin banyak juga koin yang telah dikumpulkan. Para pengguna dapat menukarkan koin-koin tersebut menjadi saldo DANA dan OVO.

3. Hago

Selanjutnya dari 7 game penghasil uang, saldo DANA dan OVO tanpa deposit adalah Hago. Aplikasi game Hago sendiri merupakan aplikasi game yang sudah populer. Dalam aplikasi game Hago sendiri, para pengguna hanya perlu memainkan berbagai game yang telah disediakan untuk mendapatkan poin yang dapat ditukarkan menjadi saldo DANA atau OVO.

4. Lucky Popstar

Lucky Popstar merupakan aplikasi game penghasil uang selanjutnya. Pada game tersebut hanya perlu memainkan game puzzle untuk mendapatkan koin. Setelah koin-koin tersebut terkumpul, para pengguna dapat menukarkannya menjadi saldo DANA atau OVO.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement