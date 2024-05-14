Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tawarkan Kupon hingga 11,00%, Ini Jadwal Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024!

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |07:21 WIB
Tawarkan Kupon hingga 11,00%, Ini Jadwal Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024!
Jadwal Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah BMTR (Foto: MNC Sekuritas)
JAKARTA – Jadwal penawaran obligasi dan sukuk ijarah IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024. PT Global Mediacom Tbk (BMTR) sedang melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024.

Obligasi dan Sukuk sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.300.000.000.000,- (Satu Triliun Tiga Ratus Miliar Rupiah) yang terdiri dari: Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dam Sukuk Ijarah Sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)"

Obligasi dan sukuk ijarah ini ditawarkan dalam 3 (tiga) seri, dengan kupon obligasi dan cicilan imbalan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), antara lain:

  • Seri A: 8,00% - 8,75% dengan tenor 370 hari kalender.
  • Seri B: 9,75% - 10,25% dengan tenor 3 tahun.
  • Seri C: 10,50% - 11,00% dengan tenor 5 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
