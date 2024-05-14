Intip Peluang IHSG Rebound di Perdagangan Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA – Intip peluang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound pada perdagangan Selasa (14/5/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, bersamaan dengan rebound pada Senin (13/5/2024) kemarin, MACD membentuk penyempitan negative slope.

“Kondisi ini mengindikasikan potensi rebound lanjutan, dan indeks berpeluang lanjutkan rebound ke kisaran 7.120-7.150,” kata Valdy dalam risetnya.

Sentimen positif utama saat ini berasal dari realisasi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia, yang mencapai 127,70 di April 2024, naik dari 123,80 di Maret 2024. IKK tersebut berada jauh di atas batas confidence di 100.