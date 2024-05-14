Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat selama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di atas 7.026 sebagai support krusialnya, posisi IHSG diperkirakan uji level 7.200-an.

"Namun, selama masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support krusialnya, maka posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B, sehingga IHSG masih berpeluang untuk menguji area 7.289," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (14/5/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.045, 7.026 dan resistance 7.164, 7.232.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.600-1.635

Target Price: 1.700, 1.750

Stoploss: below 1.570