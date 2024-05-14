Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah, Cek Rekomendasi Saham Berikut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |08:25 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah, Cek Rekomendasi Saham Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.000 – 7.180.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, pergerakan IHSG masih juga betah di area demand zone pada 7.000 -7180.

"Sejauh ini, masih belum ada tanda rebound walaupun usahanya sudah ada. Misalnya, pada apa yang terjadi pada perdagangan kemarin, terlihat menarik ketika saham-saham perbankan mulai mengalami pergerakan mixed bahkan sempat menguat, seperti BBCA yang menguat 1,60%, atau BBNI yang menguat 2,36%," tulis William dalam analisisnya, Selasa (14/5/2024).

Bahkan BBRI yang sempat berhari-hari mengalami pelemahan, lanjut William, ditutup tidak mengalami perubahan pada perdagangan kemarin.

Dalam kondisi seperti ini, jika terjadi lebih dari beberapa hari maka bisa dikatakan bahwa saham-saham ini mengalami fase reakumulasi. Namun kesimpulan ini masih terlalu cepat mengingat baru terjadi pada perdagangan kemarin.

"Melihat apa yang terjadi pada perdagangan kemarin dan posisi IHSG yang masih di demand zone, kami dapat mengatakan bahwa ada kemungkinan fase bottoming sudah dimulai, namun tidak terukur apakah akan memakan waktu lama atau tidak," katanya.

Untuk Anda yang mengincar saham-saham tertentu bisa mulai melakukan cicil beli secara bertahap selama tren saham-saham tersebut masih terukur.

Halaman:
1 2
