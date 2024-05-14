Karyawan Treasury Senang Ada Asuransi Tambahan MNC Life: Investasi Jadi Tenang

JAKARTA - PT MNC Life Assurance menjalin kerja sama dengan Treasury perihal asuransi jiwa dan kecelakaan diri bagi para nasabah investor emas digital. Kolaborasi ini menjadi terobosan baru kolaborasi antara perusahaan asuransi dan investasi di Indonesia.

Kerja sama yang berprospek pada jaminan keamanan masa depan nasabah itu pun diapresiasi oleh para karyawan Treasury lantaran meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya.

Salah satu karyawan Treasury, Stephanie Rengkung menjelaskan dirinya yang juga merupakan nasabah investasi emas digital Treasury, mengaku ikut bahagia atas kolaborasi perusahaannya dengan MNC Life Assurance. Dia mengatakan tambahan perlindungan investasi ini sebagai fitur baru yang menjamin rasa aman dalam jangka panjang ke depan.

"Saya senang sih dengan tambahan fitur asuransi dalam investasi emas ini, terutama kerja sama dengan MNC Life, ini membuat saya lebih tenang karena investasi emas untuk jangka panjang kan," terang Stephanie di kantornya, Senin (13/5/2024).

Stephanie mengatakan proteksi asuransi MNC Life ini memberikan jaminan ketika dirinya mengalami musibah kecelakaan diri atau meninggal dunia. Kenyamanan berinvestasi emas yang diterimanya, kini mendapatkan bonus berupa asuransi tambahan.

"Kita juga mendapatkan tambahan proteksi jangka panjang dalam berinvestasi emas di masa depan. Jadi saya lebih tenang," katanya.

Lebih lanjut Head of Partnership and Public Relations Treasury, Anang Samsuddin mengatakan kolaborasi antara perusahaannya dengan MNC Life dapat meyakinkan para nasabahnya dengan mendapatkan masa depan yang terjamin secara finansial, ditambah perlindungan kecelakaan dan keselamatan jiwanya.

"Program perlindungan yang didapatkan bagi investor Treasury, melalui asuransi MNC Life ini, dapat didapatkan melalui transaksi atau menukarkan poin-poin yang didapatkan via rewards Treasury," jelas Anang.