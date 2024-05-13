Jalin Kerja Sama dengan Treasury, MNC Life Kolaborasi Asuransi dan Investasi

JAKARTA - PT MNC Life Assurance menjalin kerjasama dengan Treasury, perusahaan yang bergerak di bidang investasi emas digital, dalam rangka memberikan keamanan bagi nasabah melalui asuransi kecelakaan diri. Kerja sama ini menjadi pionir antara perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan investasi.

Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti menjelaskan, kerja sama ini menjadi literasi keuangan dari perusahaannya perihal edukasi asuransi kepada masyarakat. Ia mengatakan bentuk-bentuk asuransi dapat diterapkan secara fleksibel lantaran tidak hanya berbentuk jaminan sosial maupun jiwa.

"Kerja sama ini menjadi bagian dari literasi keuangan yang kami lakukan dari MNC Life kepada masyarakat Indonesia, mulai dari memberikan pemahaman asuransi yang sangat simpel yakni mulai dari transaksi yang dilindungi oleh asuransi jiwa dan lainnya secara bertahap," ujar Risye di kantor Treasury, Senin (13/5/2024).

Risye mengungkapkan kerja sama yang menjadi terobosan di dunia asuransi karena para nasabah investasi kini mendapatkan jaminan berupa asuransi kejiwaan. Asuransi jiwa tersebut diimplementasikan dengan berupa perlindungan kecelakaan diri hingga meninggal dunia, yang nantinya, investasi tersebut diwariskan kepada ahli waris nasabah.

"Jadi kerja sama ini juga meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia, dimana pada saat bertransaksi atau berinvestasi emas digital, para nasabah Treasury itu mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari MNC Life," katanya.

Dia menegaskan asuransi ini dimaksudkan sebagai jaminan masa depan bagi para nasabah Treasury. Oleh karena itu, para nasabah pun diharapkan menjadi lebih tenang dalam mempersiapkan masa depan.

"Karena tujuan dari investasi adalah securing the future, mengamankan persiapan masa depan. Jadi kami optimis dengan bertambahnya para investor di Indonesia khususnya di Treasury ini," tutur Risye.