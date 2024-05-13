Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalin Kerja Sama dengan Treasury, MNC Life Kolaborasi Asuransi dan Investasi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |21:07 WIB
Jalin Kerja Sama dengan Treasury, MNC Life Kolaborasi Asuransi dan Investasi
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Life Assurance menjalin kerjasama dengan Treasury, perusahaan yang bergerak di bidang investasi emas digital, dalam rangka memberikan keamanan bagi nasabah melalui asuransi kecelakaan diri. Kerja sama ini menjadi pionir antara perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan investasi.

Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti menjelaskan, kerja sama ini menjadi literasi keuangan dari perusahaannya perihal edukasi asuransi kepada masyarakat. Ia mengatakan bentuk-bentuk asuransi dapat diterapkan secara fleksibel lantaran tidak hanya berbentuk jaminan sosial maupun jiwa.

"Kerja sama ini menjadi bagian dari literasi keuangan yang kami lakukan dari MNC Life kepada masyarakat Indonesia, mulai dari memberikan pemahaman asuransi yang sangat simpel yakni mulai dari transaksi yang dilindungi oleh asuransi jiwa dan lainnya secara bertahap," ujar Risye di kantor Treasury, Senin (13/5/2024).

Risye mengungkapkan kerja sama yang menjadi terobosan di dunia asuransi karena para nasabah investasi kini mendapatkan jaminan berupa asuransi kejiwaan. Asuransi jiwa tersebut diimplementasikan dengan berupa perlindungan kecelakaan diri hingga meninggal dunia, yang nantinya, investasi tersebut diwariskan kepada ahli waris nasabah.

"Jadi kerja sama ini juga meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia, dimana pada saat bertransaksi atau berinvestasi emas digital, para nasabah Treasury itu mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari MNC Life," katanya.

Dia menegaskan asuransi ini dimaksudkan sebagai jaminan masa depan bagi para nasabah Treasury. Oleh karena itu, para nasabah pun diharapkan menjadi lebih tenang dalam mempersiapkan masa depan.

"Karena tujuan dari investasi adalah securing the future, mengamankan persiapan masa depan. Jadi kami optimis dengan bertambahnya para investor di Indonesia khususnya di Treasury ini," tutur Risye.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425/mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886/mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223/mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement