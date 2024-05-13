Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Treasury Sambut Baik Terobosan Kerja Sama MNC Life

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |21:16 WIB
Treasury Sambut Baik Terobosan Kerja Sama MNC Life
Treasury-MNC Life Kerjasama. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Treasury, perusahaan yang bergerak dalam memberikan investasi emas berplatform digital bagi masyarakat, menyambut baik kerja sama dengan MNC Life Assurance. Terutama dalam pelayanan pemberian perlindungan tambahan bagi nasabahnya.

Treasury yang bernaung pada PT Indonesia Logam Pratama, mengapresiasi kerja sama yang merupakan terobosan pertama di Indonesia antara perusahaan investasi dengan perusahaan asuransi.

Direktur Utama Treasury, Andreas Setiawan Santoso menjelaskan, sebagai perusahaan platform digital investasi emas yang memiliki izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), harus memberikan jaminan keamanan yang sesuai dengan tujuan pemerintah kepada nasabahnya.

Andreas menuturkan tawaran kerja sama MNC Life ini menjadi nilai tambahan bagi pelayanan kepada nasabahnya.

"Kerja sama ini kita lihat dari sudut pandang konsumen atau nasabah, kalau nasabah mendapatkan perlindungan maka itu menjadi value added," ujar Andreas di kantornya, Senin (13/5/2024).

"Karena MNC Life memiliki fitur asuransi menarik yang cocok dengan nasabah kami, maka kolaborasi ini sangat kami sambut baik," sambung Andreas..

Dia menuturkan kolaborasi yang menjadi pionir antara perusahaannya dengan MNC Life ini, tentunya memberikan pelayanan spesial yang didapatkan langsung oleh nasabahnya ketika berinvestasi emas.

"Harapan kami ya ketika nasabah kami membeli emas, kemudian dia bisa mendapatkan perlindungan tambahan, kenapa tidak," tegas Andreas.

Lebih lanjut, Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti menjelaskan kerja sama antara perusahaannya dengan Treasury ini menjadi terobosan di dunia asuransi karena para nasabah investasi kini mendapatkan jaminan berupa asuransi kejiwaan.

Asuransi jiwa tersebut diimplementasikan dengan berupa perlindungan kecelakaan diri hingga meninggal dunia, yang nantinya, investasi tersebut diwariskan kepada ahli waris nasabah.

"Jadi kerja sama ini juga meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia, dimana pada saat bertransaksi atau berinvestasi emas digital, para nasabah Treasury itu mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari MNC Life," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425/mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179886/mnc_life-RuXv_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Top 20 Financial Institution Awards 2025 dan Best CFO Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223/mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement