HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ingin Pelabuhan Benoa Jadi Ikon Pariwisata Baru di RI

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |08:57 WIB
Erick Thohir Ingin Pelabuhan Benoa Jadi Ikon Pariwisata Baru di RI
Erick Thohir ingin pelabuhan Benoa jadi ikon pariwisata baru (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir ingin Bali Maritim Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa menjadi ikon pariwisata baru. Dia menargetkan BMTH sebagai kawasan pariwisata khusus entertainment dan festival musik kelas dunia.

Dia menyebut, kawasan ini bisa menjadi icon baru bagi pariwisata maritim di Indonesia dan dunia. Target ini pun dimasukkan dalam blueprint pembangunan proyek BMTH.

"Kalau melihat blueprint rencana pembangunan dari proyek BMTH, harapannya kawasan ini bisa menjadi satu icon baru pariwisata maritim Indonesia bahkan dunia,” ujar Erick, ditulis Selasa (14/5/2024).

Erick memandang, bukan tidak mungkin nantinya festival-festival musik kelas dunia juga akan diadakan di kawasan BMTH. Indonesia sebagai negara kepulauan, sudah sepantasnya bisa menjadi icon maritim kelas dunia yang mengintegrasikan pariwisata dan entertainment.

Harapannya, acara-acara besar seperti Tomorrowland, Summer Sonic dan event-event kelas dunia lainnya bisa dihadirkan di kawasan BMTH ini.

"Dengan mengintegrasikan berbagai fasilitas wisata maritim, seperti marina, yacht, cruise terminal, entertainment skala internasional, UMKM plaza dan juga LNG," paparnya.

Halaman:
1 2
