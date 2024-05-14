Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Galangan Kapal Tumbuh Pesat, Dibutuhkan Puluhan Ribu Pekerja

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |15:26 WIB
Industri Galangan Kapal Tumbuh Pesat, Dibutuhkan Puluhan Ribu Pekerja
Industri Galangan Kapal Terus Tumbuh. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Industri galangan kapal tumbuh pesat di Indonesia. Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri galangan kapal, khususnya yang berada di Batam saat ini tengah membutuhkan puluhan ribu pekerja.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap, hal ini menyusul banyaknya produksi kapal di wilayah tersebut. Ia pun menyampaikan saat ini perlu adanya dorongan ketersediaan tenaga kerja.

Agus menyebut, dalam mendorong ketersediaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri di Tanah Air, perlu dilakukan peningkatan inovasi pada unit pendidikan ataupun pelatihan vokasi industri binaan.

Ia menilai, langkah tersebut tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM industri untuk menopang produktivitas industri di Indonesia.

"Kemitraan 'link and match' yang selama ini sudah dibangun antara lain adalah memasok sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan menciptakan inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh sektor industri,” ujar Menteri Agus, dikutip Selasa (14/5/2024).

Lebih lanjut, penerapan inovasi pendidikan vokasi industri dikatakan Agus dapat dilakukan melalui Program Pelatihan Vokasi bidang Industri 3 in 1 dengan pola pelatihan.

Tujuannya, untuk memberikan pembekalan maksimal dalam keterampilan dasar (skilling), peningkatan keterampilan (up-skilling), maupun pembaruan keterampilan (re-skilling) pada para tenaga kerja industri yang menjadi fokus perhatian Kemenperin saat ini.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan. Di mana ia menuturkan bahwa ini menjadi wujud nyata dalam menyiapkan tenaga kerja industri yang terampil.

“Hal ini menjadi wujud nyata dalam menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten serta untuk memastikan peran vital pembangunan SDM Industri kompeten dapat terus terpenuhi dengan baik," ujar Masrokhan.



