49 Kapal di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Bakal Dioperasikan saat Nataru 2023-2024

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bakal mengoperasikan 49 kapal saat arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023-2024.

Jumlah kapal itu akan beroperasi di pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi mengatakan, kesiapan sarana dan prasarana lintas Ketapang-Gilimanuk terus dilakukan pihaknya.

Selain ada 49 unit kapal siap operasi, perusahaan juga menyiapkan tujuh pasang dermaga yang meliputi Pelabuhan Ketapang dengan 3 MB, satu ponton, dan tiga plengsengan. Lalu, Pelabuhan Gilimanuk dengan 3 MB, satu ponton dan tiga plengsengan.

“Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan selama angkutan Nataru, ASDP menambah kapasitas dermaga dengan beroperasinya Dermaga Bulusan yang diproyeksikan mampu menampung sebanyak 300 kendaraan,” kata Ira melalui keterangan pers, Minggu (5/11/2023).