Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

49 Kapal di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Bakal Dioperasikan saat Nataru 2023-2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:02 WIB
49 Kapal di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Bakal Dioperasikan saat Nataru 2023-2024
ASDP sediakan 49 kapal di Pelabuhan Ketapang-Gilimank
A
A
A

 

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bakal mengoperasikan 49 kapal saat arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023-2024.

Jumlah kapal itu akan beroperasi di pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

 BACA JUGA:

Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi mengatakan, kesiapan sarana dan prasarana lintas Ketapang-Gilimanuk terus dilakukan pihaknya.

Selain ada 49 unit kapal siap operasi, perusahaan juga menyiapkan tujuh pasang dermaga yang meliputi Pelabuhan Ketapang dengan 3 MB, satu ponton, dan tiga plengsengan. Lalu, Pelabuhan Gilimanuk dengan 3 MB, satu ponton dan tiga plengsengan.

 BACA JUGA:

“Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan selama angkutan Nataru, ASDP menambah kapasitas dermaga dengan beroperasinya Dermaga Bulusan yang diproyeksikan mampu menampung sebanyak 300 kendaraan,” kata Ira melalui keterangan pers, Minggu (5/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154114/kapal-FJPC_large.jpg
Kapal Tua Disalahkan Usai KMP Tunu Tenggelam, Ini Kata Pengusaha Penyeberangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3154076/galangan_kapal-R0C8_large.jpg
Industri Galangan Kapal Perkuat Ekosistem Maritim dan Pertahanan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/320/3008341/industri-galangan-kapal-tumbuh-pesat-dibutuhkan-puluhan-ribu-pekerja-MDpx5pojGi.jpg
Industri Galangan Kapal Tumbuh Pesat, Dibutuhkan Puluhan Ribu Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/320/2893174/paxocean-bikin-kapal-instalasi-tubin-angin-lepas-pantai-IBnSaG3G5H.JPG
PaxOcean Bikin Kapal Instalasi Tubin Angin Lepas Pantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/470/2841628/ternyata-segini-harga-tiket-naik-kapal-titanic-aUzL4VLbls.png
Ternyata Segini Harga Tiket Naik Kapal Titanic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/20/320/2186409/menperin-kapasitas-produksi-industri-perkapalan-ditingkatkan-5o4B2Kh1gE.jpg
Menperin: Kapasitas Produksi Industri Perkapalan Ditingkatkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement