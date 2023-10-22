Target Laba Rp700 Miliar, ASDP Angkut 3,7 Juta Kendaraan Logistik hingga September 2023

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengangkut 3,7 juta unit kendaraan logistik hingga September 2023.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi mengungkap bahwa sektor logistik menjadi pilar utama yang menopang bisnis penyeberangan ASDP ketika masa pandemi hingga saat ini.

Ira menyoroti kelancaran sektor logistik kala pandemi menjadi lebih krusial, sehingga ASDP tetap melayani kendaraan logistik secara penuh dalam rangka menjaga rantai pasokan logistik di daerah agar tetap stabil selama pandemi.

“ASDP mengapresiasi langkah pemerintah yang sejak awal pandemi telah mendukung sektor logistik melalui jasa penyeberangan dengan tidak melakukan pembatasan bagi angkutan barang agar kelancaran arus logistik terjamin sehingga stabilitas bahan pokok di seluruh daerah dapat tercapai," kata Ira dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (22/10/2023).

Ira menjelaskan, jumlah penumpang dan kendaraan penumpang yang menggunakan kapal ferry mengalami penyusutan cukup signifikan saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam dibandingkan tahun sebelumnya sebelum wabah virus menimpa Indonesia.