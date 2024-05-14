Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kopi Beri Kontribusi Pergerakan Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |18:39 WIB
Kopi Beri Kontribusi Pergerakan Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan




JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat peluang besar pada kopi Sumatera Selatan. Diyakini kopi tersebut bisa mendunia dan laku di pasar internasional.

"Sebagai bentuk dukungan Kadin untuk memajukan Kopi Sumsel, kami mengapresiasi dilaunchingnya Kopi Sumsel ini dan kami juga mendukung penuh Kopi Sumsel ini bisa mendunia dan Alhamdulillah Kopi Sumsel disukai oleh para peikmat kopi. Oleh karena itu, supaya dunia semakin mengenal kopi khas Sumsel kita dorong industri kopi di Sumsel ini maju," kata Arsjad, Selasa (14/5/2024).

Arsjad mengaku bangga Provinsi Sumsel menjadi daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Terlebih, Provinsi Sumsel dinobatkan sebagai daerah penghasil kopi terbesar se-Indonesia dan tercatat memproduksi kopi mencapai 212,4 ribu ton atau 26,72% dari total produksi kopi nasional.

“Oleh karena itu, kegiatan yang diinisiasi Pemprov dan Kadin sangat brilian. Bagaimana menjadikan Kopi Sumsel mendunia dan dikenal masyarakat mancanegara," ucap Arsjad.

Kemudian, Arsjad juga berharap agar Kopi Sumsel mampu mendunia. Oleh karena itu, cita-cita tersebut baru bisa diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak.

“Luasnya potensi Kopi di Sumsel ini menjadi kontribusi pergerakan ekonomi, tidak hanya di Sumsel tetapi juga Indonesia. Bagaimana memberikan dampak luar biasa untuk lapangan pekerjaan, pemberdayaan manusia untuk pengembangan kopi,” kata Arsjad.

Halaman:
1 2
