Laris Manis, Jual Hewan Kurban Pakai Jasa SPG Cantik

JAKARTA - Penjualan hewan kurban untuk Idul Adha mulai dilakukan. Untuk menarik minat pembeli, para penjual hewan kurban pun berinovasi dengan melakukan berbagai pemasaran.

Seperti dilakukan Adi Karnadi. Dirinya menggunakan tiga SPG cantik yang membantu dalam menjual kambing kurban miliknya di Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Cara tersebut pun berhasil meningkatkan penjualan. Meski hari raya kurban masih sebulan lagi, namun pesanan kambing kurban di lapaknya sudah mencapai 160 ekor.

Adi Karnadi mengaku sudah kebanjiran pesanan kambing untuk keperluan kurban mendatang. Dirinya menggunakan jasa sales promotion girl atau SPG.

Dengan publik speaking dan kemampuannya dalam menjual produk, kehadiran para SPG cantik di kandang kambing ini ini ternyata mampu meningkatkan jumlah penjualan kambing.

Adi Karnadi, yang sehari hari mengelola warung sate kambing di Bantul ini sudah dua tahun memiliki usaha sampingan saat menjelang hari raya kurban, yakni menjual kambing kurban di halaman rumahnya yang berada di Tamantirto.

Pria ini mengisi sejumlah kandang di halaman rumahnya dengan kambing kambing pilihan yang sehat dan terawat baik dengan pakan yang sehat dan bergizi.

Selain untuk kebutuhan daging kambing di warung sate miliknya, kambing-kambing yang gemuk dan sehat ini juga dijual sebagai hewan kurban, kepada masyarakat yang membutuhkan kambing sebagai hewan kurban.

Ide menggunakan jasa SPG cantik dalam penjualan kambing kurban ini terlintas ketika melihat pameran kendaraan di mall yang banyak dikunjungi warga karena adanya SPG cantik yang menawarkan kendaraan tersebut.

Penggunaan SPG cantik ini kemudian digunakan dalam usaha penjualan kambing kurban miliknya, terutama menjelang datangnya hari raya kurban.