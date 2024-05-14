Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bangun Hunian Terintegrasi, Wamen BUMN: Kalau Bisa di Tanah Abang

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |08:35 WIB
Bangun Hunian Terintegrasi, Wamen BUMN: Kalau Bisa di Tanah Abang
Rencana pembangunan hunian terintegrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN melirik lahan di kawasan Tanah Abang untuk membangun hunian rakyat yang lebih modern dan terkonsep. Hal ini baru berupa opsi dan masih dikaji lebih jauh.

Termasuk soal kajian pendanaan, di mana Kementerian BUMN masih menata skema anggaran yang tepat agar tidak mengganggu cash flow dan neraca keuangan Perum Perumnas.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut, nantinya Perum Perumnas membuat model baru atas bisnis hunian, namun harganya tetap terjangkau.

“Saya minta business model dengan konteks project-project yang lebih commercially driven. Tadi saya sampaikan ke Pak Budi (Dirut Perumnas), kalau bisa seperti Tanah Abang dan Kebon Kacang, kita cari model baru untuk terobosan dari sisi konsep business model-nya,” ujar Tiko saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Barat, ditulis Selasa (14/5/2024).

Rejuvenasi atau pembaharuan konsep produk hunian dapat diimplementasikan Perumnas di Kebon Kacang, Tanah Abang. Pasalnya, banyak fasilitas umum, salah satunya stasiun kereta api, yang dapat diintegrasikan dengan hunian.

Pembangunan perumahan di Tanah Abang, lanjut dia, bakal diminati konsumen atau masyarakat. Bahkan, di sisi pendanaan proyek pun bisa dibiayai perbankan secara komersial.

