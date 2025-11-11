Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Penerima BSU 2025 Rp600.000, Cair Lagi di November? Berikut Faktanya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |07:16 WIB
Syarat Penerima BSU 2025 Rp600.000, Cair Lagi di November? Berikut Faktanya 
BSU Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut syarat penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Pemerintah telah mencairkan BSU pada periode Juni-Juli 2025 kepada pekerja. 

Besaran BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya Rp600.000. 

Dana BSU disalurkan secara sekaligus melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) maupun PT Pos Indonesia (Persero). 

Pencairan BSU 2025 periode Juni-Juli menyasar 15,9 juta pekerja dan merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Syarat Penerima BSU

Aturan penerima BSU 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)

3. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (Rp3,5 juta) per bulan.

 

