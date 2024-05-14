Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Deretan Game Penghasil Uang Nyata

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |07:18 WIB
7 Deretan Game Penghasil Uang Nyata
Ilustrasi game hasilkan uang ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Deretan game penghasil uang nyata yang bisa Anda coba. Dengan kecanggihan teknologi beberapa jenis game bisa menghasilkan uang yang menguntung buat Anda.

Namun, perlu waspada dan hati-hati juga saat mengunduh game tersebut. Hal ini supaya tidak terjadi hal-hal merugikan setelah bermain game tersebut.

Berikut game penghasil uang nyata yang bisa Anda mainkan:

1. Island King Pro

Island King merupakan game penghasil uang yang memiliki tema yang unik. Jika pada game sebelumnya berbentuk mini games sederhana, pada game ini pemain harus membangun mengembangkan sebuah pulau.

2. Arena of Valor

Arena of Valor adalah game MOBA yang memiliki konsep berbeda dengan game MOBA lain. Game ini dapat memberikan playernya uang dengan cara mengumpulkan banyak diamond dan kemudian menjualnya ke player lain. Selain itu, game ini juga memiliki banyak kompetisi yang apabila memenangkannya bisa mendapat uang tambahan.

3. Shopee Tanam

Shopee tanam adalah salah satu game aplikasi yang ada di platform Shopee. Game ini juga seru untuk dimainkan bersama teman-teman. Ajak semua teman kamu untuk Saling Siram tanaman supaya tanaman lebih cepat tumbuh.

Ada juga promo bonus koin menarik yang bisa diikuti. Seperti namanya, di game ini kamu harus menanam tanaman yang akan ‘berbuah’ hadiah menarik seperti voucher belanja hingga Shopee Koin. Setelah banyak mendapatkan koin Shopee bisa dijadikan uang.




