5 Aplikasi Game Terbaik Penghasil Uang Rp125.000 Terbaru Maret 2025

JAKARTA - Aplikasi game terbaik penghasil uang hingga Rp 125.000 terbaru Maret 2025 menarik diketahui. Anda dapat memainkannya guna menambah pundi-pundi pendapatan secara instan.

Seiring waktu, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Contohnya seperti bermain game yang kerap dianggap sebagai aktivitas tak berguna yang membuang waktu.

Caranya pun terbilang mudah. Anda cukup mengunduh game-game terkait, kemudian mencoba menyelesaikan berbagai tugas agar nantinya bisa menerima hadiah. Dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (28/2/2025), berikut ini di antaranya yang dapat dicoba.

1. MaGer

Game pertama yang bisa dicoba adalah MaGer. Digarap Sidji Studio, game ini memungkinkan para pemain meraih reward bernama "MaGer point".

Pemain bisa mengumpulkan poin tersebut sebanyak-banyaknya. Nantinya, poin itu dapat ditukar menjadi uang dan dicairkan menjadi saldo e-wallet, seperti DANA hingga OVO.

2. Monster Trainer

Monster Trainer juga menjadi game yang menawarkan reward menarik untuk pemainnya. Sambil merasakan keseruan permainan di dalamnya, pemain dapat mengumpulkan koin yang nantinya bisa ditukar menjadi hadiah.



Singkatnya, semakin banyak koin yang didapat, makin besar pula hadiah yang bisa ditarik. Pencairannya sendiri dapat ditukar menjadi saldo e-wallet, seperti Dana misalnya.