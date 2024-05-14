11 Game Penghasil Uang Besar Langsung ke Dana

JAKARTA- Ada game penghasil uang besar yang langsung ke Dana untuk ditransfer. Tentunya membuat masyarakat bisa menghasilkan uang tambahan hanya dengan memainkan game-game yang ada di perangkat handphone.

Menariknya, setiap game memiliki cara bermain masing-masing. Dengan begitu, setiap orang bisa memilih untuk memainkan game sesuai kegemarannya sembari menghasilkan uang untuk membeli berbagai macam kebutuhan.

Berikut 11 game penghasil uang besar yang langsung ke Dana:

1. Greedy Dragon

Greedy Dragon merupakan game perang bertemakan naga. Dalam game ini, terdapat sejumlah misi yang perlu diselesaikan untuk menghasilkan poin. Poin-poin yang dikumpulkan nantinya dapat ditukar menjadi saldo DANA.

2. Isul

Isul merupakan game yang dapat menguji pengetahuan matematika para player dengan suasana yang menyenangkan. Setiap kali menyelesaikan tugas, para player akan mendapatkan koin yang dapat ditukar menjadi saldo DANA.

3. Hago

Jika gampang bosan dengan satu game, Hago adalah jawabannya. Aplikasi ini menyediakan banyak mini games yang bisa dimainkan setiap penggunanya. Di dalam Hago, setiap player akan dapat mengumpulkan kojn yang bisa ditukar menjadi saldo DANA.

4. Mager

Sama seperti Hago, Mager juga merupakan aplikasi yang menyediakan banyak game di dalamnya. Setiap player hanya diminta memainkan sejumlah permainan untuk mendapatkan koin yang bisa ditukarkan menjadi saldo DANA.