IHSG Dibuka Menguat 0,33% ke Level 7.203

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis (16/5/2024). IHSG pagi ini menguat 0,33% ke level 7.203,17.

Semenit berjalan indeks menambah penguatan sebesar 0,77% di 7.234,83, menandai IHSG kembali menyentuh area psikologis 7.200an.

Sebanyak 187 saham menguat, 94 saham turun, sementara 206 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp607,86 miliar dari net-volume 772,97 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,70% di 907,73, indeks JII tumbuh 0,20% di 527,78, indeks MNC36 menanjak 0,61% di 342,78, dan IDX30 tumbuh 0,58% di 457,82.