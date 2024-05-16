IHSG Hari Ini Uji Resisten di Level 7.250

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin ditutup rebound dan breakout MA5 ke 7.179,831. Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan bahwa secara teknikal, indikator MACD menunjukkan potensi pelebaran positive slope dan Stochastic RSI golden cross di pivot area.

“Dengan demikian, IHSG berpotensi melanjutkan reboundnya dengan uji resistance 7250 pada perdagangan hari ini,” kata Valdy dalam keterangan resminya, Kamis (16/5/2024).

Dari eksternal, investor global menanti rilis data AS Building Permits yang diperkirakan akan tetap sebesar 1,48 juta di April 2024 dari yang sebelumnya sebesar 1,46 juta di Maret 2024. Adapun proyeksi ini masih berada di level yang rendah dalam enam bulan seiring dengan tingginya financing costs.

“Sementara itu, di hari ini pasar masih menanti rilis data Core Inflation Rate dan Inflation Rate pada April 2024 yang diharapkan akan membaik ke level 3,6% secara tahunan dan 3,4%,” ujar Valdy.

Di Asia terdapat rilis data GDP Growth Annualized kuartal pertama tahun 2024 Jepang yang diperkirakan akan mengalami kontraksi ke -1,5% secara tahunan, dari yang sebelumnya sebesar 0,4% pada kuartal empat tahun 2023.